ChatGpt è attualmente offline a livello globale, impedendo agli utenti di accedere o caricare conversazioni. La piattaforma riscontra un grave problema di funzionamento, con segnalazioni di chat bloccate in diverse regioni, tra cui Stati Uniti ed Europa. Gli sviluppatori stanno indagando sulle cause del malfunzionamento e non sono state fornite stime sui tempi di ripristino. La situazione interessa un numero elevato di utenti in tutto il mondo.

ChatGpt sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - ?ChatGpt è down in tutto il mondo, chat bloccate: «Grave problema, stiamo indagando sul problema»

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