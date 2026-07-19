Alle 9.30 sono iniziati problemi di accesso su Facebook e Instagram a livello globale. Da quel momento, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che non riuscivano a connettersi ai due social network. Entrambi i servizi risultano attualmente non funzionanti, coinvolgendo anche le piattaforme collegate a Meta. La situazione ha generato un picco di segnalazioni, confermando che i problemi si sono protratti nel tempo.

I problemi sono iniziati alle 9.30. Da lì è seguito un picco altissimo di segnalazioni: Instagram – e di conseguenza tutto ciò che è legato a Meta – è “down”, è già. Non funziona. Anche Facebook. C’è chi segnala che anche WhatsApp non funziona. Se si cerca di entrare nella propria pagina Facebook il messaggio è: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”. Le applicazioni mobili non riescono a caricare i , inviare o ricevere messaggi correttamente, né a pubblicare nuove storie o contenuti. Anche il 12 giugno 2026 un problema tecnico aveva colpito i social di Meta nel pomeriggio, impedendo agli utenti di caricare storie, aggiornare i e accedere alle piattaforme. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Facebook e Instagram “down” in tutto il mondo. Cosa sta succedendo

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Are Facebook and Instagram down Reports say yes

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Nuovo #Instagramdown e #Facebookdown. Molti utenti, a livello globale, stanno segnalando malfunzionamenti, senza riuscire a pubblicare nuovi contenuti e ad aggiornare i feed Ansa / ANDREJ CUKIC x.com

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