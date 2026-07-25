Da questa mattina, gli utenti di tutto il mondo, Italia inclusa, non riescono ad accedere a ChatGPT. Le conversazioni non si caricano, molte schermate di attesa rimangono statiche e alcuni vengono espulsi dalle sessioni senza preavviso. Il servizio sembra essere completamente inattivo, con problemi che riguardano tutte le piattaforme e dispositivi. La situazione si è protratta per diverse ore senza comunicazioni ufficiali.

ChatGPT è in down in tutto il mondo, Italia compresa. Dalla tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio, gli utenti non riescono a caricare le conversazioni, restano bloccati sulle schermate di attesa o vengono espulsi dalla sessione. OpenAI ha riconosciuto il disservizio sulla propria pagina di stato con un incidente classificato come Elevated error rates, che coinvolge insieme ChatGPT, le API per gli sviluppatori e Codex, la piattaforma di programmazione. Alle 12:02 italiane l'azienda ha comunicato di aver applicato una mitigazione e di stare monitorando il recupero: al momento in cui scriviamo l'incidente resta aperto e le prestazioni sono indicate come degradate. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - ChatGPT down oggi, blackout mondiale: cosa succede a OpenAI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ChatGPT fuori uso in tutto il mondo: OpenAI indaga sul blackout globale di oggi, 25 luglioIl servizio ChatGPT è stato irraggiungibile in tutto il mondo oggi, 25 luglio 2026, a causa di un malfunzionamento tecnico.

?ChatGpt è down in tutto il mondo, cosa sta succedendo. OpenAi: «Grave problema, stiamo indagando sulle cause»ChatGpt non funziona più in tutto il mondo, impedendo agli utenti di accedere alle chat e alle conversazioni.

ChatGPT down oggi, blackout mondiale: cosa succede a OpenAIChatGPT è in down in tutto il mondo, Italia compresa. Dalla tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio, gli utenti non riescono a caricare le conversazioni, ... gazzettadelsud.it

ChatGpt è down in tutto il mondo, cosa sta succedendo. OpenAi: Grave problema, stiamo indagando sulle causeChatGpt sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le ... ilmessaggero.it