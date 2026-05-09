Cesena il delirio al Manuzzi | 3-4 contro il Padova e addio playoff

Durante la partita tra Cesena e Padova al Manuzzi, la squadra di casa ha subito quattro reti in appena diciassette minuti, un episodio che ha pesato notevolmente sull’esito finale del match. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-4, eliminando di fatto le possibilità dei romagnoli di partecipare ai playoff. Inoltre, al 70° minuto, l’arbitro Arena non ha convalidato un rigore richiesto per un fallo su Silva, suscitando reazioni tra i tifosi e i commentatori presenti allo stadio.

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? Punti chiave Come ha fatto il Cesena a subire quattro reti in soli diciassette minuti?. Perché l'arbitro Arena non ha convalidato il rigore contro Silva?. Chi dovrà sostituire la difesa per evitare un altro disastro stagionale?. Come influirà il nome di Sergio Floccari sulla gestione del club?.? In Breve Shpendi segna doppietta e Cerri realizza il 2-1 al Manuzzi il 9 maggio 2026.. L'arbitro Arena di Torre del Greco non concede rigore a Bastoni dopo fallo di Silva.. Il Cesena chiude l'undicesimo posto con 46 punti totali in classifica.. La dirigenza valuta Sergio Floccari per la nuova direzione sportiva del club.. Il Manuzzi accoglie i fischi dei tifosi dopo il 3-4 finale contro il Padova, un risultato che condanna il Cesena all’undicesimo posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena, il delirio al Manuzzi: 3-4 contro il Padova e addio playoff ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cala il sipario sul Manuzzi: il Cesena affonda sotto i fischi, il Padova festeggiaLa stagione del Cesena si chiude nel modo più amaro: tra i fischi pesanti di un "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" deluso e rassegnato. Il Cesena ‘resuscita’ anche lo Spezia: i liguri passano 2-3 al ManuzziCesena, 21 febbraio 2026 – Match delicato quello dell’Orogel Manuzzi, fra due squadre in netta difficoltà nell’ultimo periodo.