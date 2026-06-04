Addio alle concessioni i cimiteri di Carpi saranno gestiti con un partenariato pubblico-privato
Il Comune di Carpi ha deciso di affidare la gestione dei cimiteri attraverso un partenariato pubblico-privato, abbandonando le concessioni dirette. La decisione prevede un cambiamento nel modello di gestione, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti privati nella cura e manutenzione dei luoghi di sepoltura. La nuova strategia mira a riorganizzare le modalità di gestione senza specificare modalità di affidamento o tempistiche.
Il Comune di Carpi si prepara a un radicale cambio di paradigma nella gestione dei propri luoghi di sepoltura. In vista della scadenza dell'attuale contratto, fissata per l'8 luglio 2026, l'Amministrazione ha deciso di abbandonare la tradizionale (e ormai superata) concessione di servizi, per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
UPI Emilia-Romagna mette il partenariato pubblico-privato al centro del dibattitoOggi nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna si è tenuto il convegno intitolato “Il partenariato pubblico-privato: nuovi scenari normativi e...
Cni su Giornate nazionali ingegneria economica, tramontato Pnrr diventa strategico il partenariato pubblico-privatoDurante le Giornate nazionali di ingegneria economica, è stato sottolineato come, con il venir meno del PNRR, il partenariato pubblico-privato assuma...
Temi più discussi: Affidamento diretto, istruzioni ai Rup: così la procedimentalizzazione non si trasforma in gara; Giù il lungomuro di Ostia e addio a metà degli ombrelloni. Il piano di utilizzo degli arenili incassa due storici sì; Paullese, sbloccato il terzo lotto: 39,5 milioni e cantieri da febbraio 2027.
Roma, ufficiale l'addio di Massara: il ds lascia dopo un anno tra ombre e luci facebook
Concessioni balneari, niente proroga: la Commissione boccia l'emendamento. Cosa succede ora alle attuali licenzeIl tentativo della Lega di inserire una corsia preferenziale per le concessioni balneari nei territori colpiti dal maltempo si è infranto contro il parere negativo del Ministero dell'Economia e della ... corriereadriatico.it
I bagnini rinunciano al Boabay : Chiuso per il caos concessioniAddio tuffi. I bagnini passano la mano: quest’anno il Boabay non ci sarà. Dopo 10 stagioni consecutive (venne inaugurato il 9 luglio 2016), il parco gonfiabile in mare con scivoli, tunnel e giochi non ... ilrestodelcarlino.it