Leão apre al Fenerbahçe | svolta per il Milan Maxi stipendio e offerta per i rossoneri

Da pianetamilan.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Fenerbahçe ha presentato un’offerta per Leão, che prevede un contratto con uno stipendio elevato. Il Milan sta valutando la proposta, ma al momento il mercato in entrata è fermo perché il club deve prima vendere alcuni giocatori per poter fare nuovi acquisti.

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Il mercato in entrata del Milan in questo momento è rallentato dal fatto che il club abbia bisogno prima di vendere alcuni giocatori. Sfoltendo la rosa e rientrando dall'investimento da più 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il Diavolo dovrebbe poi rinforzare la rosa di Ruben Amorim, con il primo obiettivo che resta quello di trovare un trequartista offensivo per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. promowebapp Il futuro di Rafael Leão: ciclo finito e spinta per la cessione. In uscita resta anche Rafael Leão: l'ala rossonera è stata per anni il punto di riferimento del club, ma ora il ciclo è finito e il Milan vuole fare cassa con la cessione del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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