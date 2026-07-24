Il Fenerbahçe ha presentato un’offerta per Leão, che prevede un contratto con uno stipendio elevato. Il Milan sta valutando la proposta, ma al momento il mercato in entrata è fermo perché il club deve prima vendere alcuni giocatori per poter fare nuovi acquisti.

Il mercato in entrata del Milan in questo momento è rallentato dal fatto che il club abbia bisogno prima di vendere alcuni giocatori. Sfoltendo la rosa e rientrando dall'investimento da più 100 milioni di euro per Gila e Ramos, il Diavolo dovrebbe poi rinforzare la rosa di Ruben Amorim, con il primo obiettivo che resta quello di trovare un trequartista offensivo per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. promowebapp Il futuro di Rafael Leão: ciclo finito e spinta per la cessione. In uscita resta anche Rafael Leão: l'ala rossonera è stata per anni il punto di riferimento del club, ma ora il ciclo è finito e il Milan vuole fare cassa con la cessione del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão apre al Fenerbahçe: svolta per il Milan. Maxi stipendio e offerta per i rossoneri

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Maxi ingaggio e offerta pronta per il Milan: così il Fenerbahce prepara l'assalto per LeaoIl Fenerbahce ha presentato un'offerta importante per Rafa Leao, in vista di un possibile trasferimento.

Milan, sistemazione cercasi per Leão. C'è una maxi-offerta di stipendio, ma non è convintoIl Milan sta valutando la permanenza di Leão, nonostante una proposta di stipendio molto alta.

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Salvo sorprese, Leão partirà in ritiro con il Milan Le uniche due squadre interessate al portoghese sono Galatasaray e Fenerbahçe L’attaccante, però, non apre alla Turchia @MatteMoretto x.com