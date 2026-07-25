Una cena di famiglia si è conclusa con la morte di un anziano nel Teramano. Durante il pasto, l'anziano è stato trovato senza vita. Sono state denunciate due persone, un nipote e una zia, entrambe indagate. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso e il coinvolgimento dei familiari. La vicenda si è verificata a Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna.

Quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si è trasformata in un dramma a Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, in provincia di Teramo. Un improvviso litigio tra un 22enne e la zia ha provocato una violenta colluttazione, al termine della quale tre persone sono finite in ospedale. Pochi giorni dopo è morto l’anziano nonno, che aveva tentato di separarli. Lo scatto d’ira durante la cena. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane, 22 anni, avrebbe avuto un improvviso scatto d’ira mentre era a tavola con i nonni e la zia. Avrebbe lanciato i piatti contro la donna, di 55 anni, colpendola alla testa, per poi continuare ad aggredirla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cena di famiglia finisce in tragedia nel Teramano: morto il nonno, nipote e zia indagati

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