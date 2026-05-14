Si sente male durante un' escursione | 68enne morto nel Teramano

Durante un'escursione in provincia di Teramo, un uomo di 68 anni si è improvvisamente sentito male. Nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente, tutti i tentativi di rianimazione sono falliti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire quanto accaduto. La vittima, residente nella stessa provincia, è deceduta sul luogo dell’incidente.

Stava facendo un'escursione quando si è sentito male. Purtroppo per l'uomo, un 68enne della provincia di Teramo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La tragedia si è consumata in località Macchiatornella, nel comune di Cortino. A lanciare l'allarme è stato il compagno di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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