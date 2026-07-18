Durante una cena in famiglia, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. La donna si è difesa dall’aggressione del nipote, che ha tentato di aggredirla. Entrambi erano presenti nell’abitazione dei nonni al momento dell’incidente. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. La zia è stata fermata.

Doveva essere una cena in famiglia come tante e invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne, che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni, entrambi presenti al fatto. Il giovane ha un polmone perforato: la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore., L'episodio si è consumato nella serata di venerdì 17 luglio a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita alla testa con un piatto di ceramica, riportando una vasta ferita lacero contusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Teramo, cena in famiglia degenera: il nipote aggredisce la zia, che in risposta lo accoltella

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