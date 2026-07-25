Il Celtic e il Milan hanno pareggiato 2-2 in una partita amichevole a Glasgow. Nel secondo tempo, il giocatore ha segnato una doppietta. La valutazione complessiva del Milan è di 6,5, con una prima frazione sotto tono e una ripresa molto più positiva. Un errore è stato commesso da Pavlovic, valutato 5, mentre Camarda ha ricevuto un voto di 8.

Il Milan ha pareggiato 2-2 a Glasgow la prima amichevole della stagione: doppietta di Camarda nel secondo tempo. La squadra nel complesso è da 6,5: male la prima frazione, molto bene la seconda quando sfiora la vittoria. Qui le pagelle dei rossoneri. Sui due gol subiti lo tradiscono Pavlovic e Ricci. Una bella parata sulla punizione di McCowan e in uscita è attento. Bene anche su Hatton. In fase di impostazione non è il massimo. Trasmette la palla con lentezza e non sempre con precisione. Dietro fa quello che può. In difesa il più attento in chiusura, ma non alza abbastanza la linea e non è preciso. Brutto errore sull'1-0: il passaggio non è solo sbagliato tecnicamente ma anche concettualmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Celtic-Milan, le pagelle: Camarda, un gioiello da 8. Che errore Pavlovic, è un 5

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