Il Milan prosegue gli allenamenti a Milanello in vista della stagione 2026-27, con alcuni giocatori ancora assenti dopo aver disputato i Mondiali 2026. Sono stati svolti test amichevoli con la presenza di Gila, Comotto e Camarda. L’allenatore Amorim sta pianificando le prossime mosse, mentre i rossoneri attendono il rientro dei giocatori coinvolti nella competizione mondiale. La preparazione continua senza ulteriori dettagli su eventuali trasferimenti o novità di mercato.

Continua il lavoro quotidiano del Milan di Amorim: i rossoneri stanno preparando a Milanello la stagione 202627 anche se mancano ancora giocatori importanti che faranno presto ritorno dopo aver partecipato ai Mondiali 2026. L'allenatore portoghese ha a disposizione una rosa folta e colma anche di giovani molto interessanti e di giocatori che potrebbero essere ceduti sia in prestito che a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato. promowebappLa prossima settimana inizieranno le amichevoli internazionali, mentre domani ci sarà il primo vero test a Milanello in una sfida contro il Milan Futuro. Una sgambata per capire a che punto della preparazione si trovano entrambe le compagini rossonere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal Milan

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