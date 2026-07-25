Il match tra Celtic e Milan si è concluso con un pareggio 2-2. Il Milan, guidato da Ruben Amorim, ha segnato due gol nella ripresa, grazie a una doppietta di Camarda, che ha evitato la sconfitta. La partita si è giocata a Glasgow, al Celtic Park, e ha visto i rossoneri alternare momenti di difficoltà e di pressing offensivo. La gara ha segnato l’esordio di Amorim sulla panchina del club.

Glasgow (Scozia), 25 luglio 2026 - Comincia con un 2-2 in casa del Celtic Glasgow l’avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Un Milan, quello sceso in campo al Celtic Park, dai due volti. Decisamente rimaneggiati dalle assenze dei giocatori reduci dal Mondiale americano e dagli infortuni di Pietro Terracciano e Christopher Nkunku, i rossoneri sono infatti scesi in campo con i giovanissimi Comotto, Ossola e Kostic titolari e si sono resi protagonisti di un primo tempo decisamente insufficiente e condizionato da ritmi bassi, ma soprattutto dagli errori in costruzione di Pavlovic prima e Ricci poi, costati i gol di Duran e Forrest.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Celtic-Milan 2-2: la doppietta di Camarda salva i rossoneri nella ripresa

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CELTIC-MILAN 2-2: CAMARDA SALVA IL MILAN! RIMONTA PAZZESCA!

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La doppietta di spinge il Milan Contro il Celtic finisce 2?-2? #CelticMilan #DAZN x.com

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