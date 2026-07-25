Il match tra Celtic e Milan si è concluso con un pareggio di 2-2. La partita, primo test amichevole della stagione sotto la guida del nuovo allenatore portoghese, ha visto i rossoneri recuperare uno svantaggio di due gol. Nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere, portando il risultato finale in parità. La sfida si è svolta a Milano, con entrambe le formazioni che hanno testato le proprie strategie e formazione in vista delle competizioni ufficiali.

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Si chiude in parità il primo vero test amichevole del Milan del neo tecnico portoghese Ruben Amorim. I rossoneri pareggiano 2-2 con il Celtic ma rimontano lo svantaggio di due gol. Il Milan parte male e concede due reti agli scozzesi con due errori difensivi, tra cui clamoroso quello di Pavlovic che regala il vantaggio a Duran all'11'. Poi al 28' raddoppia Forrest. Nel secondo tempo tanti campi, tra cui Camarda che entra e cambia la partita. L'attaccante si guadagna e segna il rigore dell'1-2 al 47' e poi firma il definitivo 2-2 con un colpo di testa su cross di Chukwueze al 52'. Nella ripresa entra in difesa anche l'ex Lazio Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Celtic-Milan 2-2, finisce pari il primo test di Amorim

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