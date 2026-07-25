Celtic-Milan 2-0 amichevole LIVE | finisce il primo tempo | PM

Al Celtic Park di Glasgow, alle 16:00, il Celtic ha segnato due volte contro il Milan, che ha concluso il primo tempo con un risultato di 2-0 a suo sfavore. È la prima amichevole di pre-stagione per il nuovo allenatore rossonero, Ruben Amorim, al suo debutto non ufficiale sulla panchina del club. La partita rappresenta il primo confronto tra le due squadre in questa fase preparatoria.

Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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