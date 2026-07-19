Nel test amichevole a Milanello, il Milan di Rúben Amorim ha subito una sconfitta per 7-0 contro il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. La partita si è svolta questa mattina e ha visto alcune sorprese, tra cui i gol e le formazioni schierate da entrambe le squadre.

Si è svolto in mattinata, a Milanello, un interessante allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Un vero e proprio test in famiglia, programmato a pochi giorni dall'inizio ufficiale della preparazione atletica e a meno di una settimana dal debutto stagionale, fissato per sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic. Il tabellino del gol: 7 marcatori diversi per Amorim. La sgambata è terminata con 7-0 in favore della Prima Squadra. Il match si è sviluppato sulla durata regolare di 90 minuti (due tempi da 45 minuti ciascuno). Nella prima frazione di gioco la squadra di Amorim ha sbloccato l'incontro grazie alle reti dei giovani Lorenzo Ossola e Andrej Kosti?, apparso ancora una volta in grande spolvero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Milan Futuro finisce 7-0: i gol, le sorprese di Amorim e i tabellini del test in famiglia

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