Celik alla prima con la Juventus | come è andata la partita del turco

Zeki Çelik ha esordito con la Juventus sostituendo un compagno all’inizio della ripresa, nel ruolo di esterno di destra. La partita ha visto il turco in campo per la prima volta con la maglia bianconera. Non sono stati segnalati eventi particolari o gol durante il suo ingresso. La squadra ha proseguito il match con questa formazione, senza ulteriori cambi o incidenti rilevanti.

di Mauro Munno che è subentrato a inizio ripresa nel ruolo di esterno di destra. È arrivato il momento del debutto con la maglia della Juventus per Zeki Çelik. L’ex esterno della Roma è subentrato all’inizio della ripresa dell’ amichevole con lo Standard Liegi posizionandosi nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, offrendo un contributo di notevole spessore che ha a lzato il livello di prestazione di tutta la sq uadra. La sua spinta costante lungo la corsia di destra, unita a una presenza aggressiva in fase di prima pressione, ha aiutato la compagine bianconera a disputare un secondo tempo decisamente più efficace, ritmato e propositivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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