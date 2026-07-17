Juventus blitz per Celik | ufficiale l’acquisto del turco ex Roma

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di un calciatore turco proveniente dalla Roma a parametro zero. Il club sta cercando di rafforzare il reparto offensivo, già integrato con l’arrivo di un altro giocatore. La trattativa è stata confermata e il trasferimento è stato completato, senza indicazioni sui dettagli economici. La società ha annunciato l’acquisto come parte delle operazioni di mercato in corso.

In attesa di riuscire a sbloccare il mercato con un colpo da novanta nel reparto offensivo – già puntellato con l’arrivo di Ekhator – la Juventus si assicura un nuovo acquisto a parametro zero. Dalla lista degli svincolati approda alla Continassa Zeki Celik, dopo una trattativa lampo con cui Carnevali ha strappato il si del turco. L’ex giocatore della Roma stava trattando il rinnovo proprio con i giallorossi, ma un blitz targato Vecchia Signora lo ha convinto a trasferirsi a Torino, firmando un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Il comunicato della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’ arrivo di Celik tramite un comunicato sul proprio sito: “Zeki Celik è un nuovo calciatore della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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