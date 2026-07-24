Celik alla prima convocazione con la Juventus | cosa aspettarci dal turco

Notizia in breve

Celik è stato convocato per la prima volta con la Juventus in occasione dell’amichevole contro lo Standard Liegi. La convocazione avviene in vista di un possibile debutto ufficiale con la nuova squadra. Il giocatore turco, arrivato recentemente, si è presentato sotto osservazione durante questa partita amichevole. Non sono stati annunciati dettagli sulle sue prestazioni o sul ruolo che avrà in futuro, ma la convocazione segna il suo primo coinvolgimento ufficiale con il club.