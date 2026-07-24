Celik alla prima convocazione con la Juventus | cosa aspettarci dal turco
Celik è stato convocato per la prima volta con la Juventus in occasione dell’amichevole contro lo Standard Liegi. La convocazione avviene in vista di un possibile debutto ufficiale con la nuova squadra. Il giocatore turco, arrivato recentemente, si è presentato sotto osservazione durante questa partita amichevole. Non sono stati annunciati dettagli sulle sue prestazioni o sul ruolo che avrà in futuro, ma la convocazione segna il suo primo coinvolgimento ufficiale con il club.
di Francesco Spagnolo Celik è stato convocato da Spalletti per l’amichevole contro lo Standard Liegi. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo giocatore della Juve. C’è grande curiosità in casa bianconera per i prossimi impegni prestagionali, con gli occhi di tifosi puntati sui nuovi innesti di mercato. La notizia del giorno riguarda senza dubbio Celik alla prima convocazione con la Juventus per l’amichevole contro lo Standard Liegi. Un test fondamentale che permetterà al tecnico di valutare la condizione atletica della squadra e, soprattutto, di saggiare sul campo l’impatto degli acquisti in un contesto di gara. La presenza del terzino nell’elenco dei convocati rappresenta l’occasione per vederlo da vicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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