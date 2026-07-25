Thomas Ceccon ha dichiarato che il suo elemento preferito è il cloro, perché in acqua si sente a casa e in pace. Parteciperà agli Europei di nuoto a Parigi, che inizieranno il 10 agosto. Il campione olimpico dei 100 dorso si prepara a tornare nella città che gli ha regalato la medaglia d’oro più importante.

La classe non è acqua. Nel caso di Thomas Ceccon, però, l’acqua è molto più di una metafora: è casa, rifugio, serenità. Il campione olimpico dei 100 dorso sta per tornare a Parigi per gli Europei, al via il 10 agosto, nella città che gli ha regalato l’oro più prezioso della carriera. Ma guai a vivere di nostalgia. Il fuoriclasse vicentino guarda già avanti, tra il sogno della doppietta 100-200 dorso a Los Angeles 2028 e un epilogo a Brisbane 2032. Senza dimenticare il peso delle aspettative, il rapporto complicato con la scuola, l’amore per l’acqua e una convinzione che non lo ha mai abbandonato: diventare il migliore. Sinner? L'ho conosciuto, mi piacerebbe rivederlo: è una persona molto intelligente e mette una passione enorme in quello che fa I 200 dorso? Mi sto preparando proprio per quella gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ceccon: "Il mio migliore amico è il cloro. In acqua mi sento a casa, fuori ho la testa piena di pensieri"

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