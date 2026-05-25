Dalila Di Lazzaro ha raccontato di aver deciso di scappare dopo una notte in cui il marito le ha tirato un posacenere addosso, lasciandola con ferite e paura. La stessa notte, un amico l'ha soccorsa. La attrice è stata ospite ieri in trasmissione su Rai1 condotta da Francesca Fialdini.

Dalila Di Lazzaro è stata ospite, ieri 24 maggio, a “ Da noi. a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1. Nel corso dell’intervista, l’attrice ha ripercorso alcuni momenti della sua vita privata e della sua carriera. Ha lasciato di stucco il pubblico il studio il racconto di un episodio personale: “Una notte mio marito mi ha tirato un posacenere addosso e quella sera ho deciso di scappare. Non volevo più fare quella vita. Ho preso il cappotto in silenzio e sono scappata via nel buio della notte. Mentre ero in strada un amico mi soccorre portandomi nella sua mansarda. Ero piena di sangue e impaurita. In quel periodo, ho conosciuto una ragazza a Lignano Sabbiadoro e insieme siamo scappate a Roma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una notte mio marito mi ha tirato un posacenere addosso e quella sera ho deciso di scappare. Ero piena di sangue e impaurita, mi ha soccorso un amico”: lo rivela Dalila Di Lazzaro

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