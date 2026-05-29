Luca Urso è il marito di Alessandra Tripoli. La coppia si è conosciuta e cresciuta insieme, sposando successivamente. Urso ha dichiarato di aver sposato il suo migliore amico. Alessandra Tripoli ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2014 partecipando a “Ballando con le stelle”, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

L’avventura televisiva di Alessandra Tripoli inizia nel 2014, quando debutta nel programma “Ballando con le stelle”, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La sua prima esperienza avviene in coppia con il wedding planner Enzo Miccio, che in seguito organizzerà anche il matrimonio di Alessandra e Luca. Da quel momento la ballerina diventa una presenza regolare nello show diventando l’insegnante di molti personaggi famosi, tra cui il giornalista Salvo Sottile e l’attore Simone Montedoro, raggiungendo la vetta della classifica nel 2018 in coppia con Cesare Bocci. Il 2019 la vede al fianco di Ettore Bassi, con cui si aggiudica il secondo posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Alessandra Tripoli, Luca Urso: “Siamo cresciuti insieme, ho sposato il mio migliore amico”

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