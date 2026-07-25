Un consigliere di stato del Canton Ticino è stato accusato di aver suggerito di picchiare una donna in una registrazione audio. La registrazione, resa pubblica, mostra una conversazione in cui si sente la persona coinvolta proporre violenza. La vicenda ha generato reazioni tra i membri del governo. Le autorità competenti hanno avviato indagini per verificare i fatti e le eventuali responsabilità. Nessun ulteriore dettaglio sui procedimenti giudiziari è stato comunicato finora.

Il consigliere di stato Claudio Zali è accusato di essere l'uomo che suggerisce di «riempire di botte» una donna in una registrazione audio Da diversi giorni la politica del Canton Ticino, una delle 26 divisioni amministrative della Svizzera, è in subbuglio per via di un grosso scandalo che ha coinvolto il consigliere di Stato e attualmente presidente del governo cantonale, Claudio Zali. Tutto è iniziato dopo che sono circolate alcune registrazioni di una telefonata in cui un uomo, che i giornali svizzeri hanno identificato con Zali, consiglia a una donna di «riempire di botte» un’altra donna, sostenendo di averla già picchiata in passato lui stesso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un grosso scandalo nel governo del Canton Ticino

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