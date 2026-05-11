Il presidente del Canton Ticino ha dichiarato che i rapporti tra la Svizzera e l’Italia si trovano al loro punto più basso di sempre. La critica è stata pubblicata in un comunicato ufficiale, in cui si evidenzia un deterioramento nei rapporti tra i due Paesi. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa situazione.

Claudio Zali sostiene però che, in realtà, alla base delle tensione tra i due Paesi ci sia il nodo dei ristorni per i transfrontalieri: «Roma intende sottrarsi agli accordi». I rapporti tra Svizzera e Italia «sono ai minimi storici». Lo ha scritto il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Claudio Zali, in un articolo pubblicato dal Mattino della domenica, affermando che dietro alle tensioni tra Roma e Berna per Crans-Montana, in realtà, ci sarebbe il nodo dei ristorni per i transfrontalieri. Scrivendo di «uscite che non ci si aspetta da parte di un Paese che si ritiene amico», Zali ha poi aggiunto che il rogo di Crans-Montana, in cui sono morti sei italiani, «non è il principale motivo di attrito», ma «solo un corollario aggiuntivo».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crans-Montana, il presidente del Canton Ticino attacca l’Italia: «Rapporti ai minimi storici»

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