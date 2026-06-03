Guerra tra Lombardia e Canton Ticino sul prelievo italiano del 3% ai vecchi frontalieri

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lombardia e il Canton Ticino sono in disaccordo sulla tassazione del 3% applicata ai vecchi frontalieri. La questione riguarda le imposte prelevate dalla Svizzera e il possibile estendersi di questa tassa anche in Italia, in particolare nel settore sanitario. La disputa tra le due regioni coinvolge i diritti fiscali sui lavoratori transfrontalieri e rimane irrisolta, con nessuna delle parti che abbia ancora trovato un accordo definitivo.

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Difficile trovare la quadra tra Lombardia e Canton Ticino quando ci sono di mezzo i soldi, in questo caso quelli dei vecchi frontalieri tassati da una parte del confine – quella elvetica – e a rischio di esserlo a breve anche in Italia in materia di sanità. La distanza tra i due Paesi è emersa in modo evidente nel corso dell’ultima riunione della Regio Insubrica, l’assemblea che unisce il Ticino alle province di Varese, Como, Lecco, Novara e Verbania. Il dibattito si è acceso attorno alla controversa tassa sulla salute destinata ai vecchi frontalieri, con la conseguente minaccia svizzera di bloccare i ristorni destinati ai Comuni italiani.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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