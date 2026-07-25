CdS – Calciomercato in diretta | le trattative di oggi da Nusa a Leao da Romero a Gatti Aggiornamenti LIVE

Da justcalcio.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non ci sono al momento smentite riguardo all'ultima notizia pubblicata, secondo cui un calciatore dall'Atalanta si trasferisce al Renate. La trattativa sembra essere confermata, ma nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato. Le trattative di mercato continuano a coinvolgere diversi giocatori, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Tra le operazioni più discusse ci sono quelle che riguardano Nusa, Leao, Romero e Gatti, ma nessuna conferma definitiva è stata data finora.

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2026-07-24 09:49:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: 19:48. Italeng dall’Atalanta al Renate. Novità del mercato in Serie C: “AC Renate è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Italeng Ngock, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028”. 19:34. Nocerino nuovo responsabile tecnico del Napoli Primavera. L’ex centrocampista Antonio Nocerino riparte dal Napoli: “La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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