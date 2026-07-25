CdS – Calciomercato in diretta | le trattative di oggi da Nusa a Leao da Romero a Gatti Aggiornamenti LIVE

Non ci sono al momento smentite riguardo all'ultima notizia pubblicata, secondo cui un calciatore dall'Atalanta si trasferisce al Renate. La trattativa sembra essere confermata, ma nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato. Le trattative di mercato continuano a coinvolgere diversi giocatori, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Tra le operazioni più discusse ci sono quelle che riguardano Nusa, Leao, Romero e Gatti, ma nessuna conferma definitiva è stata data finora.

2026-07-24 09:49:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: 19:48. Italeng dall’Atalanta al Renate. Novità del mercato in Serie C: “AC Renate è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Italeng Ngock, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028”. 19:34. Nocerino nuovo responsabile tecnico del Napoli Primavera. L’ex centrocampista Antonio Nocerino riparte dal Napoli: “La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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