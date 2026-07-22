CdS – Calciomercato Roma diretta | Summerville riflette Nusa e Godts tra le alternative LIVE

Il club ha deciso di riflettere sulla situazione di Summerville, che potrebbe lasciare la squadra. La società sta valutando nuove opzioni, tra cui Nusa e Godts, come possibili sostituti. La decisione arriva dopo che si sono intensificate le voci sul futuro del giocatore olandese. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora ufficializzazioni. La situazione continua a evolversi nel corso della giornata.

2026-07-22 09:35:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Il caso Summerville cambia nuovamente i piani del calciomercato della Roma. Dopo veder sfumare l’operazione Greenwood, la stessa sta succedendo per l’esterno classe 2002 olandese, che continua a riflettere ma è praticamente chiusa l’operazione per il suo trasferimento all’ Al-Hilal, inseritosi al foto finish con un’offerta economica impareggiabile per i giallorossi. Ora il ds D’Amico deve tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e accontentare le richieste di Gasperini. Tutte le notizie in tempo reale sul calciomercato della Roma su Corrieredellosport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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