CdS – Diretta calciomercato | Summerville verso la Roma aggiornamenti e trattative di oggi LIVE

Il calciomercato si sta muovendo con intensità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La trattativa per portare Summerville alla Roma sembra essere confermata, mentre sono in corso altre operazioni legate a acquisti e cessioni. Le società stanno definendo diverse operazioni, con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della nuova stagione, che ha accelerato le attività di mercato sia in Italia che all’estero.

2026-07-20 10:00:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Summerville verso la Roma, ma non solo. Tra acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue senza sosta, e si intensifica con l’approssimarsi dello start ufficiale della stagione 202627, il lavoro dei club e dei direttori sportivi in Italia e all’estero. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it con gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le principali operazioni di calciomercato di oggi, lunedì 20 luglio. 10:54. Gallo è sempre nei pensieri del Genoa. Il Genoa non smette di pensare ad Antonino Gallo (26), anche se non si sono ancora verificati dialoghi ufficiali tra le due società. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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