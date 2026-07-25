Le cave di Podere Bruciaticcio e Podere La Villa sono state al centro di un nuovo allarme riguardante le attività di estrazione. La lista civica Terranuova per Tutti ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla gestione e sull’impatto ambientale di queste cave. La questione riguarda specificamente le modalità di estrazione e il rispetto delle normative vigenti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle eventuali azioni o risposte delle autorità competenti.

La lista civica Terranuova per Tutti torna ad accendere i riflettori sulle cave di Podere Bruciaticcio e Podere La Villa. Secondo la lista civica, con la variante di adeguamento parziale al Piano regionale delle cave, sarebbe stata introdotta un’eccedenza volumetrica superiore al 36% rispetto agli obiettivi iniziali, portando il totale dei volumi escavabili a oltre 2,3 milioni di metri cubi. Tra questi figurano anche i 620mila metri cubi del giacimento di Podere Bruciaticcio, passato da sito potenziale ad area attiva di escavazione. La lista civica ha inoltre sollevato dubbi sulla cava di Podere La Villa, dove, a fronte di una previsione iniziale di 80mila metri cubi di materiale da estrarre, l’attività si sarebbe fermata a circa 20mila metri cubi per una presunta carenza geologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cave di Podere Bruciaticcio: allarme sull’estrazione

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