Torna La Festa del Podere | il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale natura e dj set

Sabato 6 giugno 2026 si svolgerà la settima edizione di “La Festa del Podere”, un evento organizzato da Podere 676 Birrificio Agricolo. L’evento si terrà in una location immersa nella natura e prevede la presenza di birra artigianale, musica con DJ set e attività all’aperto. L’iniziativa attira ogni anno appassionati di birra artigianale, residenti e visitatori in cerca di un’esperienza autentica lontano dal caos cittadino. La festa si svolge in un contesto rurale e prevede vari momenti di intrattenimento.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Sabato 6 giugno 2026 torna “La Festa del Podere”, l’evento firmato Podere 676 Birrificio Agricolo che ogni anno richiama appassionati di birra artigianale, amanti della natura e visitatori in cerca di un’esperienza autentica fuori dalla città. Dalle ore 12:00 fino all’1:00 di notte, il birrificio agricolo di Testa di Lepre, nel territorio di Fiumicino, aprirà le proprie porte per una lunga giornata all’insegna della convivialità, della musica e delle birre agricole prodotte direttamente nel Podere. Immerso nel verde della campagna romana, a pochi minuti dalla Capitale, il Podere si trasformerà per l’occasione in un grande beer garden agricolo dove trascorrere una giornata all’aria aperta tra tavolate condivise, atmosfera informale e degustazioni brassicole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Torna “La Festa del Podere”: il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale, natura e dj set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ucciso all'interno del podere, è giallo sulla morte del fondatore di 'Ferraresi dell'Agro Pontino'Aveva 80 anni Giuseppe Pirani, ritrovato senza vita nel pomeriggio del 31 marzo nel podere di famiglia lungo la Migliara 48. Birrificio del Golfo: 21 anni di storia tra musica e birra artigianaleIl Birrificio del Golfo festeggia ventuno anni di attività con un evento musicale e conviviale che si terrà sabato 18 aprile presso la sede di via... Temi più discussi: A Montespertoli torna la Festa del Vino con la sua 68° edizione; Tutto pronto per la Mostra del Chianti a Montespertoli la più antica festa del vino della Toscana; La grande festa del vino. Tutto il gusto del territorio; Saione Mob. Festa di quartiere tra Pulci ed eventi. Buona Festa dei Lavoratori. x.com Torna La Festa del Podere: il 6 giugno Podere 676 celebra l’estate tra birra artigianale, natura e dj setSabato 6 giugno 2026 torna La Festa del Podere, l’evento firmato Podere 676 Birrificio Agricolo che ogni anno richiama appassionati di birra artigianale, amanti della natura e visitatori in cerca di ... adnkronos.com Montespertoli: la Mostra del Chianti cresce e si rinnova e diventa 'Festa del Vino'Si chiamerà Festa del Vino. Non è solo un cambio di nome: è una dichiarazione d'intenti. La storica manifestazione di Montespertoli, fino a oggi ... gonews.it