I lavori all'aperto sono sospesi durante le ore più calde, quando l’asfalto diventa rovente e il metallo dei ponteggi si scalda troppo. Il sindacato segnala che in queste condizioni la sicurezza dei lavoratori è a rischio e che le pause sono necessarie per evitare incidenti. Le aziende devono rispettare queste interdizioni, che riguardano cantieri e cave aperte nelle ore più calde della giornata. Nessuna altra misura è stata adottata finora.

Quando l’asfalto scotta e il metallo dei ponteggi si fa rovente, lavorare all’aperto smette di essere solo una fatica e si trasforma in un rischio per la vita. Con l’estate alle porte e un quadro climatico che negli ultimi anni ha polverizzato ogni record, i sindacati tornano a chiedere un intervento immediato alla Regione: bloccare i cantieri edili e le attività nelle cave durante le ore più calde della giornata. L’obiettivo delle sigle di categoria è replicare l’ordinanza adottata la scorsa estate, che imponeva lo stop ai lavori tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui il portale Worklimate – il sistema di monitoraggio sviluppato da Inail e Cnr (Centro nazionale delle ricerche) – segnalava un livello di rischio alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri e cave roventi. L’allarme del sindacato: "A rischio la sicurezza. Stop nelle ore più calde"

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