Un gattino è fuggito dall’auto della padrona mentre si trovava sulla tangenziale di Catania. Il felino è stato recuperato dai cantonieri, che lo hanno trovato in un'area di scorrimento. Un video mostra l’intervento di salvataggio, avvenuto il 25 luglio 2026. La fuga del gatto ha causato un temporaneo rallentamento del traffico, ma nessuna altra conseguenza è stata segnalata. Non ci sono state ferite o incidenti legati all’evento.

Catania, 25 luglio 2026 - Quando si dice “Come un gatto in tangenziale” e non si parla del film di Riccaro Milani del 2017 con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ma di un fatto successo realmente a Catania. Una storia a lieto fine, ma quanta paura per la padrona e pelo rizzato per il felino. Il rischio di rimanere schiacciato è stato seriamente corso da un gattino appena sfuggito da un trasportino mentre si trovava a bordo di un'auto sulla tangenziale di Catania. https:www.quotidiano.netvideotangenziale-di-catania-un-gatto-fugge-da-unauto-salvato-d4nnnvop Le auto che sfrecciavano e il rumore lo hanno spaventato a morte ed è subito corso nel punto che gli sembrava più sicuro: nel bel mezzo della carreggiata, proprio sotto lo spartitraffico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Catania, allarme per un gattino in tangenziale. È fuggito dall’auto della padrona: salvato dai cantonieri. Il video

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