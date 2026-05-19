Gattino intrappolato salvato dai volontari della Guardia Forestale ODV
Un gattino intrappolato ha richiesto l’intervento dei volontari della Guardia Forestale ODV. I residenti hanno ascoltato dei miagolii provenienti da una zona isolata e hanno segnalato la presenza del felino in difficoltà. I volontari sono intervenuti e hanno recuperato il gattino senza riportare ferite evidenti. L’animale è stato messo in sicurezza e sarà visitato da un veterinario per accertamenti. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato reso noto.
Nel pomeriggio di ieri, un delicato intervento di salvataggio ha visto come protagonisti i volontari dell’associazione Guardia Forestale ODV. Allertati dai residenti, insospettiti dai continui e disperati miagolii provenienti da un edificio, i volontari si sono precipitati sul posto e hanno immediatamente compreso la gravità della situazione: un gattino era rimasto intrappolato in un’intercapedine estremamente stretta, bloccato dietro tubi e contatori dell’acqua dell’edificio.In quel momento la tempestività era tutto: ogni minuto avrebbe potuto fare la differenza per la sopravvivenza del piccolo. L’intervento, lungo e delicato, ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini presenti sul posto, rimasti con il fiato sospeso durante tutte le fasi del soccorso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Cat trapped at the top of a tree for six days
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