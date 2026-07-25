Catania allarme per un gattino in tangenziale È fuggito dall’auto della padrona | salvato dai cantonieri

Notizia in breve

Un gattino è fuggito dall’auto della proprietaria mentre percorreva la tangenziale di Catania. La fuga è durata diversi chilometri, fino a quando è stato notato dai cantonieri, che hanno fermato il traffico e recuperato l’animale. Il micio è stato affidato alle cure di un volontario e non ha riportato ferite. La proprietaria ha poi recuperato il gatto presso un centro di assistenza animale. L’incidente ha causato temporanei rallentamenti sulla strada.