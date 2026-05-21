Un nuovo gioco da tavolo è stato proposto come strumento per avvicinare giovani e famiglie, cercando di ridurre l’isolamento digitale tra i più giovani. L’iniziativa si svolge in un contesto di incontri pubblici, dove esperti spiegheranno il valore terapeutico del gioco e il suo ruolo nel favorire la socializzazione. L’obiettivo è offrire un’alternativa concreta alle attività digitali, promuovendo momenti di condivisione e interazione tra le persone presenti. La presentazione si svolge presso un noto complesso storico.

? Punti chiave Come può un gioco da tavolo contrastare l'isolamento digitale dei giovani?. Chi sono gli esperti che spiegheranno il valore terapeutico del gioco?. Perché il Ministero dell'Istruzione ha scelto il Castello Sforzesco per l'evento?. Quali segnali devono allertare i genitori riguardo all'isolamento sociale dei figli?.? In Breve Tavola rotonda ore 11 con esperti Carlo Agostoni, Francesca Antonacci e Alessia Rocchi.. Partecipazione di Luciana Volta e psicoterapeuta Sara Merelli al dibattito pedagogico.. Premiazione classi vincitrici del concorso scolastico con kit di giochi offerti dalle case editrici.. Collaborazione tra Fondazione De Marchi, Policlinico di Milano e Università Bicocca per l'evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castello Sforzesco: il gioco da tavolo per unire giovani e famiglie

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