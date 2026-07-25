Artisti di strada, magia, comicità e illusionismo: questo il ricco programma che oggi e domani animerà il centro storico di Tavullia. Torna " Il Castello magico ", uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace ogni anno di richiamare centinaia di famiglie e di visitatori. Piazze, vicoli e scorci del borgo diventeranno ancora una volta un grande palcoscenico all’aperto dove il pubblico potrà seguire un percorso fatto di spettacoli itineranti, laboratori, musica e animazione. Grande spazio sarà dato anche alla comicità con l’esibizione di Davide Dal Fiume e Marco Dondarini, domani alle 21.30 in piazza Leonardo Da Vinci, nel loro spettacolo di cabaret ‘Chi ce l’ha fatto fare’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Castello magico", per due giorni a Tavullia il trucco è spettacolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il magico castello di Ussé, della Bella addormentata nel bosco

Sentieri e Sapori nel Castello: due giorni di degustazioni a ProssediA Prossedi si svolgono due giorni dedicati alle degustazioni di cibo e vino durante l’evento Sentieri e Sapori nel Castello.

Temi più discussi: Castello magico, per due giorni a Tavullia il trucco è spettacolo; In arrivo a Tavullia il Castello Magico, due giorni di trucchi, illusionismo, risate e divertimento per tutta la famiglia; San Giovanni in Marignano. Arena spettacoli, Ivan Cottini in scena; Riccione. Prep Riccione Summer Jazz 2026, si parte il 25 luglio e si chiude il 4 agosto: il cartellone.

Il Castello Magico torna a Tavullia: il 25 e 26 luglio due serate dedicate alla fantasia e allo spettacolo ift.tt/O1uxven x.com

Tavullia Magica, il 25 e 26 luglioTavullia Magica, il 25 e 26 luglio. Un fine settimana dedicato ai più piccoli: scuola di magia, spettacoli dal vivo, ... lapiazzarimini.it

In arrivo a Tavullia il Castello Magico, due giorni di trucchi, illusionismo, risate e divertimento per tutta la famigliaTAVULLIA – Al via il Castello Magico, due giorni in cui il comune di Tavullia si riempirà di artisti di strada, ... msn.com