Il magico castello di Ussé della Bella addormentata nel bosco

Notizia in breve

Il castello di Ussé si trova tra la foresta di Chinon e la Valle della Loira. È noto per essere associato alla fiaba della Bella Addormentata nel Bosco. La struttura si erge tra alberi e paesaggi collinari, creando un’immagine che richiama un’atmosfera fiabesca. La sua posizione e l’architettura lo rendono un esempio di fortezza storica con elementi di stile medievale e rinascimentale. La visita permette di osservare le torri, le mura e gli interni conservati.