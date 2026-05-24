Il magico castello di Ussé della Bella addormentata nel bosco
Il castello di Ussé si trova tra la foresta di Chinon e la Valle della Loira. È noto per essere associato alla fiaba della Bella Addormentata nel Bosco. La struttura si erge tra alberi e paesaggi collinari, creando un’immagine che richiama un’atmosfera fiabesca. La sua posizione e l’architettura lo rendono un esempio di fortezza storica con elementi di stile medievale e rinascimentale. La visita permette di osservare le torri, le mura e gli interni conservati.
C’è un momento, quando si guarda Château d’Ussé che svetta tra la foresta di Chinon e il paesaggio morbido della Valle della Loira, in cui si perde contezza del tempo. Non solo, anche dello spazio, ritrovandosi in un luogo che sembra a tratti onirico. Si sa, il Castello di Ussé ha un legame a doppio filo con la Bella Addormentata, ma finché non ci si trova al suo cospetto, si tende a dimenticare il suo retroscena fiabesco. Poi basta poco per fare un salto nei libri di narrativa fantastica del XVII secolo. Già ad un primo sguardo la leggenda che collega il castello a Charles Perrault appare subito visibile. E ciò nonostante la sua architettura tenda a non stupire con l’eccesso, quello tipico dei manieri da fiaba, ma invece a sedurre con equilibrio, proporzione e raffinatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it
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