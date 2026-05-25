Sentieri e Sapori nel Castello | due giorni di degustazioni a Prossedi

A Prossedi si svolgono due giorni dedicati alle degustazioni di cibo e vino durante l’evento Sentieri e Sapori nel Castello. L'iniziativa si svolge all’interno di un castello storico e propone assaggi di prodotti locali, accompagnati da vini regionali. L’evento è rivolto agli appassionati di gastronomia, paesaggi e tradizioni antiche, offrendo l’opportunità di scoprire specialità locali in un contesto storico. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto e suggestivo.

Per chi è amante del buon cibo e del vino, dei bei paesaggi, delle antiche tradizioni arriva a Prossedi Sentieri e Sapori nel Castello.La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Arsial (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Weekend all'Isola del Giglio: Itinerario di 4 Giorni tra Mare, Borghi Medievali e Natura Selvaggia

Notizie e thread social correlati

Quisquina cheese Festival, due giorni di sapori: torna la Sagra del formaggio nel cuore dei SicaniLa 24esima edizione della Sagra del formaggio e dei prodotti tipici si svolgerà il 30 e 31 maggio nel centro di Santo Stefano Quisquina.

Come Allora: due giorni di degustazioni e incontri in mezzo alla naturaLa terza edizione di Come Allora si svolgerà in una fattoria dei Monti Lepini, con due giorni dedicati a degustazioni e incontri immersi nella natura.

Temi più discussi: PROSSEDI | Torna Sentieri e Sapori nel Castello: tre giorni tra degustazioni, trekking e tradizioni; Alla scoperta dei sentieri e dei sapori del Sillico e di Capraia; Alla scoperta dei sentieri e dei sapori del Sillico e di Capraia; Nasce GustaPassi: trekking dei sapori nel Chianti tra natura e gusto.

Luoghi da non perdere per mangiare nelle Dolomiti e in Puglia reddit

All’Oasi Zegna un pomeriggio tra sentieri, racconti e sapori autentici, ci sarà anche la Merenda CenoiraUn pomeriggio tra sentieri, racconti e sapori autentici, accompagnati dalle guide naturalistiche di OverAlp, che si conclude con la tradizionale Cenoira, antico rito gastronomico della tradizione cont ... valsesianotizie.it

Alla scoperta dei sentieri e dei sapori del Sillico e di CapraiaSILLICO - L’edizione di primavera di Sentieri & Sapori 2026, organizzata dall’associazione Le Terre del Moro con la collaborazione di Polis Sillico, ... giornaledibarga.it