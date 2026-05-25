Sentieri e Sapori nel Castello | due giorni di degustazioni a Prossedi
A Prossedi si svolgono due giorni dedicati alle degustazioni di cibo e vino durante l’evento Sentieri e Sapori nel Castello. L'iniziativa si svolge all’interno di un castello storico e propone assaggi di prodotti locali, accompagnati da vini regionali. L’evento è rivolto agli appassionati di gastronomia, paesaggi e tradizioni antiche, offrendo l’opportunità di scoprire specialità locali in un contesto storico. La manifestazione si svolge in un ambiente aperto e suggestivo.
Per chi è amante del buon cibo e del vino, dei bei paesaggi, delle antiche tradizioni arriva a Prossedi Sentieri e Sapori nel Castello.La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Arsial (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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