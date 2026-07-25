Venerdì 24 luglio, le forze dell’ordine hanno sigillato gli uffici e i locali del Castello delle Cerimonie, noto per la trasmissione televisiva su Real Time. Durante lo sgombero, sono stati portati via mobili e specchi dorati. Il procedimento ha coinvolto anche i locali de La Sonrisa, un punto di ristorazione collegato alla struttura. La polizia ha eseguito il sequestro senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Sul grande cancello del Castello delle Cerimonie sono arrivati i sigilli che le forze dell’ordine hanno apposto nella mattina di venerdì 24 luglio agli uffici e ai locali commerciali della struttura divenuta nota grazie al programma tv di Real Time. Sono infatti iniziate le attività di sequestro e sgombero del Grand Hotel La Sonrisa, sito a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napol i. Carabinieri, poliziotti e vigili urbani si sono presentati sul posto per notificare il decreto di sequestro preventivo “disposto dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nell’ambito di un procedimento per invasione di terreni o edifici”, si legge su Repubblica, secondo cui sono “ indagati i rappresentanti legali della società della famiglia Polese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Castello delle Cerimonie, arriva la polizia e inizia lo sgombero dei locali de La Sonrisa: “Portati via specchi dorati e mobili”

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