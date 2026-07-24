Castello delle Cerimonie iniziato lo sgombero dei locali de La Sonrisa Ma la famiglia Polese per ora resta in casa
Le forze dell'ordine hanno sigillato e avviato lo sgombero dei locali de La Sonrisa presso il Castello delle Cerimonie. Tuttavia, la famiglia Polese continua a occupare la struttura senza essere allontanata. Le operazioni di rimozione sono in corso, ma al momento non sono stati effettuati ulteriori spostamenti all’interno dell’immobile. Non ci sono dettagli su eventuali interventi successivi o sulle tempistiche dello sgombero.
Questa mattina le forze dell'ordine hanno apposto i sigilli e iniziato le operazioni di sgombero dei locali commerciali. Ma la famiglia Polese, al momento, resta all'interno della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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