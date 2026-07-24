Questa mattina è iniziato lo sgombero del Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto soprattutto come "Il Castello delle cerimonie": il complesso immobiliare di Sant’Antonio Abate della famiglia Polese, in provincia di Napoli, che è stato edificato illecitamente con una lottizzazione abusiva, come attestato in via defintiva dal processo che si è concluso qualche anno fa e dalla bocciatura dei successivi ricorsi. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, coordinata da Nunzio Fragliasso. Il provvedimento è frutto del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata,, su richiesta della Procura per il reato di invasione di terreni od edifici. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castello delle cerimonie - Sonrisa, sequestro e inizio sgombero: sigilli ai locali e agli uffici commerciali

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