castel volturno sequestrato stabilimento balneare sul demanio

Una struttura balneare situata sul demanio è stata sottoposta a sequestro preventivo a Castel Volturno. L’operazione, condotta congiuntamente da Procura e forze di polizia, fa parte di un’indagine sugli immobili abusivi. La struttura è stata sigillata nell’ambito di questa attività investigativa.

Operazione tra Procura e forze di polizia: sigilli a una struttura balneare nell’ambito di un’indagine sugli immobili abusivi. Sequestro preventivo a Castel Volturno. Nella mattinata odierna è stato eseguito il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare con immobili annessi, esteso per circa 2.000 metri quadrati e situato sul demanio marittimo nel territorio del Comune di Castel Volturno. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un’attività investigativa e di analisi svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone e dall’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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