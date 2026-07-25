Castel Volturno sequestrato stabilimento balneare di 2.000 metri quadrati
Un stabilimento balneare di 2.000 metri quadrati è stato sequestrato a Castel Volturno. Le autorità hanno effettuato un'operazione dopo un'indagine durata diverse settimane. L'area, situata sulla spiaggia, è stata posta sotto sequestro senza ulteriori dettagli sui motivi. L'intervento è avvenuto al termine di un'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. La proprietà dell'area non è stata resa nota.
Tempo di lettura: 2 minuti All’ esito di una complessa attività investigativa e di analisi, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta e dalla Compagnia di Mondragone della Guardia di Finanza nonché dall’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, sulla scorta dell’impulso e del coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli, questa mattina è stato eseguito il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare con gli immobili annessi di circa 2000 metri quadrati, situato sul demanio marittimo nel Comune di Castel Volturno, su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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