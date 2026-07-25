Castel Volturno sequestrato stabilimento balneare di 2.000 metri quadrati

Notizia in breve

Un stabilimento balneare di 2.000 metri quadrati è stato sequestrato a Castel Volturno. Le autorità hanno effettuato un'operazione dopo un'indagine durata diverse settimane. L'area, situata sulla spiaggia, è stata posta sotto sequestro senza ulteriori dettagli sui motivi. L'intervento è avvenuto al termine di un'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. La proprietà dell'area non è stata resa nota.