Sequestrato un terreno di 4mila metri quadrati usato per la gestione illecita dei rifiuti
Un terreno di 4.000 metri quadrati è stato sequestrato dai carabinieri forestali perché utilizzato per la gestione illegale di rifiuti. La proprietà è stata posta sotto sequestro preventivo, e sono in corso verifiche per accertare eventuali responsabilità. Non sono state fornite altre informazioni sul procedimento o sui soggetti coinvolti.
Un terreno di 4mila metri quadrati è stato sequestrato dai carabinieri forestali in quanto sarebbe stato usato per la gestione illecita di rifiuti. I militari del nucleo carabinieri forestale di Pescara, nell’ambito dei controlli nel settore della gestione dei rifiuti, hanno effettuato un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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