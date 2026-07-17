Un gioielliere si è costituito nel carcere di Bollate alle 16.45, prima di entrare nel penitenziario. Prima di essere trasferito, ha rivolto un appello al presidente della Repubblica, chiedendo di concedergli la grazia. Ai cronisti che gli hanno rivolto domande, non ha fornito risposte.

Un ultimo appello al capo dello Stato prima di varcare l’ingresso del carcere di Bollate, dove si è costituito alle 16.45. Ai cronisti che gli hanno chiesto cosa direbbe al presidente della Repubblica, Mario Roggero ha risposto: “ Presidente, ho visto che ha graziato la Minetti e che ha graziato lo scafista libico, quindi la pregherei se io riuscissi anche a entrare in questa possibilità di grazia, anche perché c’è un sacco di lavoro da fare a casa. Devo seguire la famiglia, devo seguire i nipoti, devo seguire il lavoro”. Il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, gioielliere a Mattarella: Presidente la prego, mi conceda la grazia

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