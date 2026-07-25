Nel corso della tarda mattinata di ieri, il Modena ha annunciato ufficialmente i numeri di maglia per la prossima stagione. La squadra utilizzerà il numero 10, tra gli altri, nel campionato che sta per iniziare.

Sono stati ufficializzati nella tarda mattinata di ieri dal Modena i numeri di maglia che accompagneranno i calciatori gialloblu per il prossimo campionato. Tra le curiosità, dicoamo subito che dieci calciatori canarini (Chichizola, Maran, Adorni, Beyuku, Nieling, Tonoli, Santoro, Sersanti, Zampano e Pedro Mendes hanno mantenuto il numero della scorsa stagione con ilquale evidentemene avevano già costruito un certo feeling. La battaglia del ‘10’, numero tradizionalmente prestigioso, che avevano avuto sulla maglia l’anno scorso Caso prima di passare a gennaio al Monza, poi da Ambrosino, è stata vinta dal primo. Ambrosino indosserà infatti il numero 70 che aveva portato nella sua esperienza a Frosinone, quando ricopriva spesso il ruolo di punta centrale, mentra il numero ‘10’ finirà sulla casacca di Beppe Caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso riparte con il numero 10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il rally come metafora del lavoro

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Riparte il Piano Caldo con numero verde e monitoraggio anziani

La 10 di Maradona con l’Inghilterra ce l’ha Claudia, catalogata con il numero 081Claudia, con il numero 081, possiede la maglia blu dell’Argentina indossata da Maradona durante la partita contro l’Inghilterra, in cui segnò i due...

Temi più discussi: Caso riparte con il numero 10; Dopo il caso della petizione online Riparte l’esame del ddl Delrio contro l’antisemitismo alla Camera; Il lavoro forzato come pretesto. Trump riparte con i dazi, l'Ue (per ora) se la cava con poco (di M.S. Betti); Rosa aggiornata Monza 2026-27: tutti i giocatori, ruoli e numeri di maglia.

Caso riparte con il numero 10Sono stati ufficializzati nella tarda mattinata di ieri dal Modena i numeri di maglia che accompagneranno i calciatori gialloblu ... ilrestodelcarlino.it

Esclusiva: #Summerville- #Roma, clausola in scadenza nel giro di 48 ore (sotto i 50 milioni, confermato). Poi si riparte da zero. I colloqui raccontati ieri devono portare alla decisione di pagarla, quindi giorno chiave. Con Summerville raggiunta intesa ingaggio. x.com

La casa editrice Eun riparte anche dal Sud: Cibo per lo spiritoBatte forte, nei Sud del mondo, il cuore di Dio. E, non a caso, è dal Mezzogiorno che riparte il progetto della Eun Publishing House, la casa editrice fondata nel 1964 dal pastore Giuseppe Laiso e ... ilmattino.it