Riparte il Piano Caldo con numero verde e monitoraggio anziani

Con l’arrivo delle alte temperature torna anche "Estate Sicura 2026", il piano di interventi attivo già da questa settimana e dedicato alle persone anziane per affrontare in maggiore sicurezza e serenità i mesi estivi in città. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il settore Politiche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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