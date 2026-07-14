La 10 di Maradona con l’Inghilterra ce l’ha Claudia catalogata con il numero 081

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudia, con il numero 081, possiede la maglia blu dell’Argentina indossata da Maradona durante la partita contro l’Inghilterra, in cui segnò i due gol più celebri. La maglia è considerata uno dei cimeli più preziosi legati a quella partita storica. La maglia è stata oggetto di interesse da parte di collezionisti e appassionati di calcio. La partita si svolse durante il Mondiale del 1986 e rimane tra le più ricordate della storia del calcio.

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La storia della famigerata – e preziosissima – maglia blu dell’Argentina indossata da Maradona quando segnò i due gol all’Inghilterra più famosi della storia del calcio è risaputa (e se non la conoscete, recuperatela: è storia del calcio), ma resta il successivo mistero: chi ce l’ha ora quella maglietta? L’ex moglie di Diego, Claudia Villafañe, dice di averla lei. Ma – scrive il Clarìn – “nel 2020 è stata venduta all’asta per 9 milioni di dollari. Come ha fatto Claudia ad ottenerla?”. “È l’originale ed è macchiata”, ha detto Claudia mostrandola in tv. Dice di tenere un registro meticoloso di ogni maglia di Diego: “Le ho numerate perché ho un programma sul mio computer in cui assegno un numero a ogni maglia, e poi posso cercarla e scoprire a quale partita si riferisce”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Mejor Gol del Mundial | Diego Armando Maradona, Argentina vs Inglaterra | Mundial México 1986

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