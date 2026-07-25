Un caso legato all'ex senatore De Gregorio riaccende i dubbi sulla copertura mediatica di Report. La trasmissione non avrebbe ascoltato un testimone coinvolto in un'inchiesta su Valter Lavitola, secondo quanto riportato dal Giornale. La vicenda solleva domande sulla relazione tra Lavitola e alcuni suoi presunti amici, e su come il programma abbia gestito segnalazioni giornalistiche che lo riguardavano. La vicenda risale a una storia vecchia, ora riaffiorata.

Che amico è Valter Lavitola delle persone di cui si dice amico? E come valutava Report le segnalazioni giornalistiche che lo riguardavano? Sono due quesiti distinti che però emergono da una stessa vicenda, riportata dal Giornale, che rispolvera una vecchia storia. Protagonista è l’ex senatore Sergio De Gregorio, colui che svelò i dettagli dell’«Operazione Libertà», messa in atto negli anni 2006-2008, che portò a processo Silvio Berlusconi. De Gregorio nella sua deposizione confermò di aver ricevuto tre milioni di euro per passare dall’Italia dei Valori al centrodestra, e abbattere il governo Prodi. Della compravendita dei senatori era stato incaricato Lavitola, che fu condannato, inchiodato dalla testimonianza del senatore. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, il giallo sull'ex senatore De Gregorio: Report non lo ascoltò su Lavitola

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