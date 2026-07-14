Dopo la diffusione dell’identità del presunto mandante dell’attentato a un giornalista televisivo, tutti i telegiornali hanno dedicato ampio spazio alla notizia, ripetendola in ogni edizione. Le testate giornalistiche hanno pubblicato diversi approfondimenti sul caso, spesso con ipotesi non confermate. La copertura mediatica si concentra sulle implicazioni legali e sulla sicurezza, mentre il programma di inchiesta coinvolto ha visto un aumento di attenzione, senza che si chiariscano tutte le questioni emerse.

di Samanta Di Persio* Da quando si è diffusa la notizia dell’identità del presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci tutti i tg riportano la notizia ad ogni edizione e tutte le testate giornalistiche dedicano più di un approfondimento sul tema, spesso con illazioni fantasiose. Valter Lavitola è senz’altro un personaggio curioso, più si approfondisce la sua vita e più emergono sfumature singolari; del resto nella corte di un Presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi non si entra a far parte casualmente e ci sono state frequentazioni che hanno influenzato e influenzano tutt’oggi la storia di questo Paese. Qualsiasi motivo abbia spinto Ranucci ad avere un legame con Lavitola potrebbe essere rilevante fino ad un certo punto, perché sappiamo che senza fonti le inchieste non si fanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come può il caso Ranucci-Lavitola sminuire l’importanza di un programma come Report?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Lavitola travolge Report. Corsini (Rai): "Ranucci chiarisca, il programma può andare avanti senza di lui"Il direttore degli Approfondimenti Rai chiede a Ranucci di chiarire la vicenda legata all’indagine sull’imprenditore coinvolto in un attentato nel...

Il caso Report-Lavitola. Esposto di FdI su Ranucci. La redazione: è solo fangoFratelli d’Italia ha presentato un esposto riguardante un presunto caso legato a Report e al giornalista Sigfrido Ranucci.

Temi più discussi: Blog | Come può il caso Ranucci-Lavitola sminuire l'importanza di un programma come Report?; I dubbi e le ipotesi sull’attentato a Sigfrido Ranucci; Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato; Caso Ranucci, lo strano sfogo di Lavitola: Spero mi tratti come Berlusconi.

Si incrina il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, amici e collaboratori per anni. L'ex faccendiere, attraverso una serie di interviste, rivela dettagli del loro legame e lancia accuse e allusioni che alimentano il caso. Come riportato in esclusiva da Corri x.com

Sul caso Ranucci i fatti convincerebbero l’Italia benpensante e manettara a mollare i pregiudizi ideologiciQuella parte del paese ha premiato finché ha potuto, finché è stata svergognata e lo ha consegnato a una onesta pensione di agricoltore e avvocato, il crusading prosecutor dai comportamenti personali ... ilfoglio.it

Caso Ranucci, si scava tra i contatti dell’uomo di Lavitola. Il giornalista querela per diffamazioneGomes Celesio Tavares ha lasciato l'Italia e si trova in Camerun. RaiPlay in trend con repliche Report. La denuncia del conduttore per chi ha insinuato finto ... repubblica.it