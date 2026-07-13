Il caso Report-Lavitola Esposto di FdI su Ranucci La redazione | è solo fango
Fratelli d’Italia ha presentato un esposto riguardante un presunto caso legato a Report e al giornalista Sigfrido Ranucci. La redazione del programma ha risposto definendo le accuse come attacchi ingiustificati e ha difeso il giornalista, affermando che non ci sono indagini o inchieste di Report influenzate da Lavitola. Ranucci ha ribadito che non esiste nessuna inchiesta del programma sull’eolico condizionata da questa persona.
Fratelli d’Italia attacca, la redazione di Report fa quadrato intorno al giornalista dicendo basta "a fango e sciacallaggio", lui, Sigfrido Ranucci tiene il punto: "Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati". Le anticipazioni di stampa parlano, appunto, di un esposto che Fratelli d’Italia si accingerebbe a depositare in Procura, per chiedere ai magistrati di chiarire... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ESPOSTO IN PROCURA DI FDI SU RANUCCI, REPORT E LAVITOLA
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Esposto FdI contro Ranucci sul caso Lavitola, il conduttore di Report: "Nessuna inchiesta condizionata da lui"Il partito di centrodestra ha presentato un esposto contro il conduttore di Report, accusandolo di aver condizionato un'inchiesta sul caso Lavitola.
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Report, la Rai sospende le repliche estive. La decisione di Telemeloni sulla scia del caso Lavitola. Tre consiglieri contro la scelta: No a vendette e censure | Festeggia Fratelli d'Italia reddit
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