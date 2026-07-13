Il caso Report-Lavitola Esposto di FdI su Ranucci La redazione | è solo fango

Notizia in breve

Fratelli d’Italia ha presentato un esposto riguardante un presunto caso legato a Report e al giornalista Sigfrido Ranucci. La redazione del programma ha risposto definendo le accuse come attacchi ingiustificati e ha difeso il giornalista, affermando che non ci sono indagini o inchieste di Report influenzate da Lavitola. Ranucci ha ribadito che non esiste nessuna inchiesta del programma sull’eolico condizionata da questa persona.